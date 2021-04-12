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‘Görevimizin başındayız, hükümeti sorunları çözmeye davet ediyoruz’

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 14:08
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‘Görevimizin başındayız, hükümeti sorunları çözmeye davet ediyoruz’

Sendika Başkanı Dr. Ahmet Varış, acil servislerde, ameliyathanelerde, servislerde, yoğun bakımlarda, laboratuvarlarda ve pandemi hastanesinde görevlerinin başında olduklarını belirtti.

“Bu yaptığımız grev değildir” diyen Varış, yapmaya çalıştıklarının hasta ve çalışan güvenliği konusundaki sorunları ve eksiklikleri aktarmak ve hükümeti diyalog yolu ile sorunları çözmeye davet etmek olduğunu ifade etti.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesini istedi.

Varış, görev yerinden ayrılamayan sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki taleplerini de tekrarladı.

Basın toplantısında konuşan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut da, hiç ara vermeden gece gündüz hastanelerde, otellerde, aşı merkezlerinde, test merkezlerinde limanlarda çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Gürkut, “Pandeminin yükü omuzlarımızdayken, sesimizi duymayanları bir kez daha uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Hekimler SendikasıTıpİş
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