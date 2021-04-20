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Gün ve saat sınırlaması kaldırılsın!

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, Sağlık Üst Kurulu'ndan gün ve saat sınırlamalarının kaldırılmasını istedi.

20 Nisan 2021 Salı 14:12
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Gün ve saat sınırlaması kaldırılsın!

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, gün ve saat sınırlamalarının kaldırılmasını talep etti.

Birlik tarafından Sağlık Üst Kurulu'na yapılan çağrıda Güney Kıbrıs örnek gösterilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli sağlık üst kurulu üyeleri, bir yılı aşkın bir süredir, pandemi ile mücadele için yaptıklarınızdan dolayı tümünüze çok teşekkür ederiz.
Aşikardır ki; bu virüsle uzunca bir süre daha yaşamak durumundayız. Tabi ki bizler için de önce sağlık. Ancak bizlerin bu saatten sonra sağlığımızın yanında çocuklarımızın ve ailelerimizin hatta işletmelerimizde çalışan insanların da çocuklarının ve ailelerinin ekonomik geleceğini de daha fazla düşünmemiz gerekiyor.
Sizlerin de bildiğiniz üzere güney komşumuzda vakalar 4 basamaklı rakamlara ulaşmak üzere ancak onlarda cafe, bar ve restaurantlar için herhangi bir gün sınırlaması yok. Akşamları da sokağa çıkma yasağı 23:00 da başlıyor.
Onların canının bizimkinden daha az kıymetli olduğunu düşündüğünüzü sanmıyoruz. Hatta onların ekonomik olarak da çalışmaya bizden daha fazla ihtiyaçları olduğunu da düşündüğünüzü sanmıyoruz.
Uzun lafın kısası; sizden ricamız lütfen bizde de gün ve saat sınırlamalarından artık vazgeçmeyi ciddi ciddi gündeminize almanız ve daraltılmış gün ve saat neticesinde özellikle bazı sektörlerde oluşan yoğunlukların da azalmasına katkı sağlamanızdır.
Bizim Kuzey Kıbrıs’ta daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız vardır."

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Kuzey Kıbrıs Restorancılar BirliğiResBir
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