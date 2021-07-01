Günay Kibrit Güven Tazeledi

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin dün gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulda Günay Kibrit, oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

Pandemi kuralları çerçevesinde dernek binasında gerçekleşen genel kurulda, 01 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi Faaliyet Raporu ile ayni dönem Mali Raporunu oy birliği ile onaylandı.