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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti...

KTAMS, KKTC’de vatandaşın geçim koşullarını ortaya koymak için açlık sınırı raporu yayınladı…

22 Nisan 2021 Perşembe 09:36
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti...

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA … KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı bir açıklama yaparak 31 Mart tarihinden itibaren bir ailenin günlük ve aylık gıda harcamaları için hazırladığı rapora göre 4 kişilik bir ailenin masraflarının açlık sınırının altında olduğu kaydetti. Rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 3.920 TL olarak hesaplandı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3.828.00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.

“TÜKETİCİ FİYTAT ENDEKSİ ACİLEN GÜNCELLENMELİ” … Açıklamada, özellikle pandemiye bağlı olarak yaşanan gelir kayıplarından dolayı tüketim alışkanlıklarında büyük değişiklik yaşandığı, dar ve sabit gelirli kesimlerin bütçelerinin çoğunun temel ihtiyaçlara harcandığı, 2015 yılından kalma tüketim kalıplarına göre hesaplamaların yapılmasının da kabul edilemez olduğu kaydedildi. Çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması, hayat pahalılığı altında ezilmemesi için İstatistik Kurumunun Hayat Pahalılığı hesaplamasında kullandığı Tüketici Fiyatları Endeksi’nin acilen güncellenmesi konusunda da uyarıda bulunuldu.

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