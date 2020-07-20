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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 46. Yıldönümü için ülkenin dört bir yanında anma törenleri başladı. Bu yıl 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarında Covid-19 tedbirleri uygulanırken, bazı etkinlikler de iptal edildi. Ancak iptal edilen etkinlikler 20 Temmuz coşkusuna engel olamadı…

20 Temmuz 2020 Pazartesi 07:54
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Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

YILLARDIR KAPANMAYAN YARALAR…

Yıllarca iş yolunda alınıp kaybedilen, mezarı bile olmayan insanlar, nüfusunun tamamı canlı canlı toplu mezara gömülen köyler, bir futbol yıldızıyken evini savunmaktan vazgeçmediği için öldürülen gencecik öğretmenler, sadece Türk oldukları için “meslektaşları” tarafından öldürülerek kuyulara atılan polisler, sığındıkları ilkokulun önünde kurşuna dizilen hamile kadın ve çocuklar, sınıfın içine atılan bombadan dolayı felç olan kadınlar...


ENOSİS PLANLARI SUYA DÜŞTÜ…

Toplamda 2 bine yakın şehit, bazıları hala bulunamayan yüzlerce kayıp, binlerce yaralı ve hayatını tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kalan insanlar... Makarios’un yıllarca “kurtuluş mücadelesi” diye lanse ettiği, ucu kendine dokunmadığında “Kahraman EOKA”, ucu kendine dokunduğu zaman ise “EOKA-B” adını taktığı katiller topluluğunun 20 yıla yakın süre yaşattığı korku ve tedhiş... 20 Temmuz 1974 tüm bunların sonunun geldiği tarih. İddia edilenin ve yıllardır yürütülen propagandanın aksine, kötülüklerin başladığı değil, sonuna geldiği gün.


YILLARDIR BEKLENEN AN GELMİŞTİ…

Kıbrıs’ta dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974’teki Barış Harekatı’nın üzerinden 46 yıl geçti. Yıl 1974, günlerden ise 20 Temmuz Cumartesi’ydi. Saatler 06.20’yi gösterdiğinde Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Kıbrıs’taki katliama seyirci kalamayan Türkiye, meşru garantörlük ve müdahale hakkına dayanarak Barış Harekatı’nı gerçekleştirdi. Kıbrıslı Türklerin yıllardır beklediği an gelmişti. Türk Hava Kuvvetleri, adadaki askeri hedeflere hava taarruzu düzenledi.


 

Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRIS
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