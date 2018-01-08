Güneşi gören pazara koştu

Havadis'in haberine göre, Başkent Lefkoşa’da vatandaşların çoğu, hemen her Pazar günü olduğu gibi dün de haftalık alış verişi için market yerine pazar yerini tercih etti.

Lefkoşa’da Otobüs Terminali’nde kurulan pazar yeri, son iki haftanın en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Havanın güneşli olmasını da fırsat bilen birçok vatandaş, dün sabah saatlerinden itibaren pazar yerini doldurdu.

Konfeksiyondan, ayakkabıya, meyvesinden sebzesine hemen her stantta insan kalabalığı oldu, vatandaşlar gönüllerince alış veriş yaptı, pazar esnafının da yüzü güldü.