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Güneşi gören pazara koştu

Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan açık Pazar, dün renkli görüntülere sahne oldu. Pazar yeri dün yine en kalabalık günlerinden birini yaşadı

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:47
Güneşi gören pazara koştu
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Havadis'in haberine göre, Başkent Lefkoşa’da vatandaşların çoğu, hemen her Pazar günü olduğu gibi dün de haftalık alış verişi için market yerine pazar yerini tercih etti.

Lefkoşa’da Otobüs Terminali’nde kurulan pazar yeri, son iki haftanın en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Havanın güneşli olmasını da fırsat bilen birçok vatandaş, dün sabah saatlerinden itibaren pazar yerini doldurdu.

Konfeksiyondan, ayakkabıya, meyvesinden sebzesine hemen her stantta insan kalabalığı oldu, vatandaşlar gönüllerince alış veriş yaptı, pazar esnafının da yüzü güldü.

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