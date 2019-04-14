Güney'de luna park kazası ucuz atlatıldı

Güney Kıbrıs’ta lunaparkta cuma günü yaşanan bir kazada ülkede turist olarak bulunan Rus uyruklu anne ve oğul yaralandı. Fileleftheros ve diğer gazeteler, Larnaka’da, Aya Napa’da bulunan lunaparkta cuma günü bir kaza yaşandığını, ülkede turist olarak bulunan 44 yaşındaki Rus uyruklu bir anne ile 7 yaşındaki oğlunun kazada yaralandığını yazdılar. Habere göre, parktaki zincirli salıncağın kopması sonucu anne ve oğlu önce direğe çarptı, sonraysa yere düşerek yaralandı. Gazete, 7 yaşındaki çocuğun bacağından ameliyat edildiğini ve anne ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtirken kazanın sebebinin araştırılmakta olduğunu ancak ilk incelemelerin insan hatasını gösterdiğini yazdı. Habere göre 1999 yılından beridir faaliyette olan lunaparkta ilk kez kaza yaşandı.

