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Güney Kıbrıs, 60 bin doz aşıyla aşılama programıyla ivme kazanacak

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, teslim alınacak 60 bin dozda fazla aşıyla aşılama programının ivme kazanacağını açıkladı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 21:59
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Güney Kıbrıs, 60 bin doz aşıyla aşılama programıyla ivme kazanacak

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, teslim alınacak 60 bin dozda fazla aşıyla aşılama programının ivme kazanacağını, Bakanlığın çarşamba günü 61 yaş üzeri kişiler ve cuma ve cumartesi günü ise 57 ya da 58 yaşındaki kişiler için randevu portalının açılacağını ve bunun önümüzdeki haftalarda yoğunlaşacağını açıkladı.
 
250 milyon Euro boyutundaki ek bütçenin incelendiği Meclis Mali Komitesi toplantısından sonra yaptığı açıklamada İoannou, genel nüfusun aşı olan hastabakıcı ve doktorları örnek olarak almadığının görüldüğüne dikkat çekti.
 
AstraZeneca aşısı ile ilgili olarak İoannou, onaylanan dört aşının da sonuç verici ve güvenilir olduğunu yineleyerek bazı ülkelerin davranışlarının halk arasında kafa karışıklığı yarattığını vurguladı ve “biz, bu konuda yetkili olan Avrupa İlaç Örgütünün talimatlarını izliyoruz” dedi ve birkaç hafta önce bu aşının 65 yaş üzeri kişilere vurulmasını destekleyen ülkelerin şimdi bu aşının 60 yaş altında kişilere vurulmaması gerektiğini söylediğini sözlerine ekledi.
 
“Biz bu yolu değil bilimsel doğru verilere dayalı yolu izliyoruz. Diğer ülkelerde yaşananları okuyan halk arasında kafa karışıklığı olduğunu anlıyorum ama sonuç vericilik ve güvenlik açısından hiçbir sorun yok.”

Çok sayıda hastabakıcının aşı olmaması nedeniyle halk arasında kuşku olduğunu belirten Bakan basit halkın aşı olmayan doktor ve hastabakıcıları örnek almadığını belirtti. 80 yaş üzeri kişilerin aşılanma oranının yüzde 80’ni geçtiğini, 70-80 yaş arası kişilerin aşı oranının ise yüzde 70’den fazla olduğunun altını çizdi. 

Anahtar Kelimeler:
Konstantinos İoannou
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