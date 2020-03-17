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Güney Kıbrıs'ta karantina altında olan Kıbrıslı Türk öğrenciler Kuzey'e geçiriliyor

Güney Kıbrıs'ta karantina altında olan Kıbrıslı Türk öğrencileri Kuzey'e geçirilmesi konusunda uzlaşıldı.

17 Mart 2020 Salı 13:57
2330 Okunma
Güney Kıbrıs'ta karantina altında olan Kıbrıslı Türk öğrenciler Kuzey'e geçiriliyor

Güney Kıbrıs'ta karantina altında olan Kıbrıslı Türk öğrencileri kuzey'e geçirilmesi konusunda uzlaşıldı.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu Sosyal medyadan yaptığı açıklamada: 

"Geçiş konusu için KKTC Cumhurbaşkanlığı sağlık teknik komitesini görevlendirdi. Baf'tan gelen 1 öğrencimiz olduğunu biliyoruz. Güney yetkilileri Larnaka'dan gelen öğrenciler olduğunu da söyledi ama isimlerine henüz ulaşamadık. Tüm öğrencilerin kuzeye geçirilmesi bekleniyor." dedi

Son Güncelleme: 17.03.2020 14:59
Anahtar Kelimeler:
KarantinaGüney Kıbrıs
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vatandaş 2020-03-17 14:41:06

Arkadaşlar duyurulur karşıyaka Et pazarında korona tesbit edildi sahibi karantinaya alındı herkesin dikkatine!!

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