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Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler Akyar Sınır Kapısı’nda eylem yaptı

21 Ocak 2021 Perşembe 18:40
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Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler Akyar Sınır Kapısı’nda eylem yaptı

Güney Kıbrıs’ta çalışan bir grup işçi yaşadıkları sıkıntıları Akyar Sınır Kapısı’nda eylem yaparak dile getirdi.

İşçiler evlerine gidemediklerine, Doğu Akdeniz Üniversitesi  içerisinde kaldıkları yurtların yetersiz oluşuna işaret ederek, herkese eşit davranılmayıp farklı uygulamaların yapıldığını ileri sürdü.

Eylemde basın açıklamasını yapan Gürcan Özçığır, Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler olarak büyük sıkıntılar içinde olduklarını, 3 günde bir kendilerine test yapılacağı söylendiğini ancak 10 gündür testlerinin yapılmadığınını, aşı konusunda da kişilere farklı uygulamalar yapıldığını savundu.

Kaldıkları yurtların yetersiz olduğunu, özellikle “yemek” konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Özçığır, Hükümetin sorunlarına çözüm bulmasını bekledikleirni söyledi.

 (BRT)
        
 


        
        
 

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