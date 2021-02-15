Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Havadis WEB TV 'de Damla Dabiş’in Gün Başlarken programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Hafta içinde yeni ekonomik tedbirleri açıklamak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Arıklı, “Belki kiralar ile ilgili radikal kararlar alabiliriz. İş yeri kiraları ile ilgili bir çalışmamız var. Ev kiraları ile ilgili de belki döviz ile olan kiraların Türk Lirası’na çevrilebilmesi için bir çalışma olabilir. Ama tüm bunlar çalışma safhasındadır. Bu hafta içerisinde yeni bir ekonomik tedbirler paketi açıklanabilir. Bizim bakanlığımızdaki arkadaşlar bu sabah itibarıyla çalışmaya başladılar. Şu an mutfak çalışmasını yapıyoruz. 1500 TL’ler de hesaplara yatmaya başladı. Yatmaya da devam edecek” dedi.

“GÜNEY’DE ÇALIŞANLAR İÇİN DE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerin durumu ile ilgili de konuşan Arıklı, “Güney’de çalışan işçilerimizin sıkıntıları büyük. Arkadaşlarla konuştuk. Onlardan bir hafta daha sabretmelerini istedik. Onlar ile ilgili de bir çalışmamız var” dedi.

“40 BİN AŞI GELDİ, DAHA DA GELECEK”

Aşılar konusunda da konuşan Arıklı, “Dünya’nın bütün ülkeleri aşıya ulaşmak için mücadele içindeler. Türkiye Cumhuriyeti de yoğun uğraşlarla kendi için aldığı aşılardan bize de gönderiyor. 40 bin aşı geldi, daha da gelecek. Bu işin ekonomik yönü de yok. Milyarlarca aşı talep ediliyor ve bu aşının belirli bir üretim süresi var. İş insanlarının da aşı getirme çalışması vardı. Bu çalışmalar da devam etmeli” dedi.