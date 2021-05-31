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Güney'de koronavirüs ile mücadele

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 53’ünün en az ilk doz aşıyı vurulduğunu, yüzde 28’inin ise her iki dozu da tamamladığını açıkladı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:10
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Güney'de koronavirüs ile mücadele

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 53’ünün en az ilk doz aşıyı vurulduğunu, yüzde 28’inin ise her iki dozu da tamamladığını açıklayarak, "Bağışıklık duvarı inşa ediyoruz ve hastanelerde hasta sayısındaki azalma ve 60-70 yaş üzeri yaşlılarda vaka sayılarında azalmalar gibi aşının olumlu sonuçlarını görüyoruz” dedi.
 
AB Komisyonu Sağlık Komiseri Stella Kyriakidou ise Güney Kıbrıs’ın aşılar açısından Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek AB’nin hedefinin üye devletlerde nüfusun yüzde 70’nin temmuz ortalarına kadar aşılanması olduğuna dikkat çekti. 
 
Konstantinos İoannou, Güney Kıbrıs’ın, aşı planını, programlandığı gibi hızlıca ilerlettiğini dile getirerek aşı çağrılarına olumlu yanıt veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.  İlgili bir soruyu yanıtlayan Sağlık Bakanı, geçen hafta kendisine ulaşan bilgiler temelinde, AstraZeneca aşısı olması programlanan 50 yaş üzeri 329 kişiye istemeleri durumunda, 1474 numaralı telefona telefon ederek randevularını iptal etme ve Aşı Portalının açılmasını bekleyerek mRNA aşısı için randevu alma seçeneği verildiğini söyledi.

Söz konusu aşının ilk dozunu alan kişilerin ikinci dozu da yaptırmaları gerektiğini, aksi takdirde özellikle Hint mutasyonuna karşı gerekli korunmayı sağlayamayacaklarını belirtti ve halka yeniden aşılama programlarına katılma çağrısında bulundu.

Programın kişisel özel doktorlarla devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir başka soruya İoannou, ya AstraZeneca aşılarının geri iadesi ya da randevuların iptal edilip edilmeyeceği veya programın devam edeceği konusunda doktorlardan bilgi beklediklerini açıkladı ve “kullanımı yasaklanmadı. Sadece 50 yaş altındaki kişilere mRNA teknolojisine ait aşıları seçmeleri öneriliyor” dedi.

Son Güncelleme: 31.05.2021 23:26
Anahtar Kelimeler:
Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou
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