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Günlerdir haber alınamıyor!

23 Ekim 2021 Cumartesi 10:29
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Günlerdir haber alınamıyor!
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

tarihinde, Lefkoşa’da sakin İzzet ERASLAN (E-33) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Olay polisin bilgisine 22.10.2021 tarihinde gelmiş olup, bahse konu şahıs aranmaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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