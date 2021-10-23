Günlerdir haber alınamıyor!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

tarihinde, Lefkoşa’da sakin İzzet ERASLAN (E-33) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Olay polisin bilgisine 22.10.2021 tarihinde gelmiş olup, bahse konu şahıs aranmaktır. Soruşturma devam etmektedir.