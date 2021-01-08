GÜRCAFER: “AÇILMA İLE EKONOMİMİZİ KISA SÜREDE TOPARLARIZ”

ÖZEL HABER

Ülke ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Gürcafer, “Toplumun aşılanmasına ve aşılanma ile birlikte açılma ile birlikte biz ekonomimizi kısa sürede normalleştirebiliriz ve bunu avantaja çevirebiliriz. Bundan önceki süreçte dünyanın en pahalı yöntemini tercih ederek, kapandık. Ama bundan sonrasında da el yordamıyla baş edebilecek bir süreç değil. O yüzden aşılanmaya gidilmelidir. Bu anlamda da sivil toplum da elini taşın altına koymaya hazırdır. Bizlerin hem Güney’deki hem de AB’deki paydaşlarımızla temaslarımız vardır. Devreye gireceğiz, çok fazla diplomasi gerektiren bir dönemdeyiz. Hem Türkiye’den, hem de AB’den aşıları almak zorundayız. Bir de aşılı insanların ülkemize gelmesini sağlarsak, turizmde önümüzdeki yazı da kaçırmayız. Yüksek öğretim de aynı şekilde. Burada kritik nokta aşıdır. Aşıya ulaşmamız lazım” dedi.