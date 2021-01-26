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GÜRCAFER: “AŞILANMAZSAK, BU SIKINTIYI AŞAMAYACAĞIZ”

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

26 Ocak 2021 Salı 12:12
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GÜRCAFER: “AŞILANMAZSAK, BU SIKINTIYI AŞAMAYACAĞIZ”

ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Aşılanmanın şart olduğunu ve ekonomik anlamda açılmanın tek yolunun topluca aşılanma olduğunu söyleyen Gürcafer, “Ben bir adım atıldığını görmüyorum. İnsanın borcunu ödememesi gibi alınan önlemler önlem değildir. Sağlıkla ilgili alınması gereken önlemler başka bir şeydir, o yüzden herhangi bir öneride ve eleştiride bulunamayız. Ama ekonomik olarak pek fazla alternatif yoktur. Aşı şarttır. Binsinler gitsinler Ankara’ya, Brüksel’e bir bürokratik toplantıyla, alsınlar aşıları gelsinler. Kapanalım. Aşılanalım ve açılalım. Kurultay ve seçim tartışmalarını bir kenara bırakalım ve buraya odaklanalım. Kapanacaksak, bu insanların yemek yemesi lazım, ailesinin karnını doyurması lazım. Nasıl olacak? O yüzden kapanalım, aşılanalım ve sağlıklı bir şekilde açılalım. Aksi halde kapanıp, açılacağız. Yine aynı sıkıntıları yaşayacağız. Ekonomiyi hareketlendirecek olan, toplumun aşılanmasıdır. Eğer bir aşılanmazsak, hiçbir şekilde bu sıkıntıyı aşamayacağız” dedi.

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