GÜRCAFER: “TURİZM VE YÜKSEK ÖĞRENİM ÇÖKTÜ”

ÖZEL HABER

Ekonomik Örgütler Platformu Sözcüsü Cafer Gürcafer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri değerlendiren Gürcafer, “Bütün ülkeler krizden çıkabilmek için veya bu pandemi savaşında insanları yaşatabilmek için, gerek özel sektörü ayakta tutmak için, gerekse kamu çalışanlarını ayakta tutmak için bir takım tedbirler aldı. Bizde ise insanlar bankalara yönlendirildi. Bu iş bittikten sonra, işletmelerin karşı karşıya kalacakları borç yükü ve işletmelerin durumu üzerinde çalışma gerekecektir. Şu an işletmelerin durumu çok ciddi boyutta enkaz konumundadır. Biz ‘Bu kriz en iyi ihtimalle 2 yıl daha gider, bu işletmeler de size bu borçlarını 2 yıl içinde ödeyebilir ancak’ dedik. Merkez Bankası ve Bankalar Birliği buna itiraz etti. Gidip duvara tosladık. Taksitlerin ödenmesi konusunda da duvara tosladık. Biz bu yapılandırmayı gerçekçi veriler üzerinde yapmadık.

Sürekli birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız. Turizm ve yüksek öğrenim çöktü. İnşaatlar çalışmıyor. Gıda ile dönen çok cılız bir ekonomimiz var. Geçen defa kapandığımızda, kamu çalışanları maaşlarından harcama yapıyorlardı, ancak şimdi onlar da gelecekle ilgili kaygı yaşadıkları için harcamıyorlar” dedi