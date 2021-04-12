Gürkut : “Eğer yeterli denetim yapmazsak, geçmişte yaşadıklarımızı yaşarız”

Kardelen Göksu - ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ta Cüney Oruç’un ev karantinası sistemi hakkındaki sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, “Evde karantinayı biz Tabipler Birliği olarak Sağlık Bakanlığı’ndan uzun bir zamandır talep ediyorduk. Fakat belli şartlarında oluşturulması gerekliydi, aynı zamanda böyle bir konuyu insanların inisiyatifine bırakmak çok riskli bir durum. Bu yüzden evde karantina sistemini geliştirmiş olmamız lazım. Uygun şartları sağlayabilecek olan kişiler ev karantinasına gidebilmeli. Öncelikli gruplarda olan insanlarda bu uygulama insani bir durum. Şimdiye kadar alınan tedbirlerde yeterli denetim oluşmadı. Eğer yeterli denetim yapmazsak geçmişte yaşadığımız durumların aynılarının yaşayacağımızdan eminiz” dedi.