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Gürkut : “Eğer yeterli denetim yapmazsak, geçmişte yaşadıklarımızı yaşarız”

Gündem Kıbrıs'ta Cüney Oruç’un konuğu olarak sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, bugün uygulamaya giren ev karantinası sistemi hakkında konuştu.

12 Nisan 2021 Pazartesi 11:54
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Gürkut : “Eğer yeterli denetim yapmazsak, geçmişte yaşadıklarımızı yaşarız”

Kardelen Göksu - ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’ta Cüney Oruç’un ev karantinası sistemi hakkındaki sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut“Evde karantinayı biz Tabipler Birliği olarak Sağlık Bakanlığı’ndan uzun bir zamandır talep ediyorduk. Fakat belli şartlarında oluşturulması gerekliydi, aynı zamanda böyle bir konuyu insanların inisiyatifine bırakmak çok riskli bir durum. Bu yüzden evde karantina sistemini geliştirmiş olmamız lazım.  Uygun şartları sağlayabilecek olan kişiler ev karantinasına gidebilmeli. Öncelikli gruplarda olan insanlarda bu uygulama insani bir durum. Şimdiye kadar alınan tedbirlerde yeterli denetim oluşmadı. Eğer yeterli denetim yapmazsak geçmişte yaşadığımız durumların aynılarının yaşayacağımızdan eminiz” dedi.

Son Güncelleme: 12.04.2021 12:06
Anahtar Kelimeler:
Cüney OruçGÜNDEM KIBRISÖzlem GürkutEv Karantinası
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