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GÜRKUT: “HIZLI ANTİJEN TESTLERİ İLE ÜLKEDE BİR TARAMA YAPILMALI”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 10:38
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GÜRKUT: “HIZLI ANTİJEN TESTLERİ İLE ÜLKEDE BİR TARAMA YAPILMALI”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.


Kapalı olduğumuz bu günlerin ardından açılmanın yine kademeli olarak gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Gürkut, “Uzmanlar bunun üzerinde duruyorlar ve kapanmanın ardından açılmanın da kademeli olması gerektiğini vurguluyorlar. Bu dönemde yapmamız gereken, pozitif vakaları tespit etmek için çok fazla tarama testleri yapmamızdır. Bunu da ancak hızlı antijen testleri ile yapabiliriz. Biz Kıbrıs Türk Tabipler Birliği olarak maddi ve manevi destek verebiliriz bizlerde, bunu da yetkililere aktardık. Her hanede bir test yapılarak, bütün ülkede bir tarama yapılabilir. Bu süreci sağlıklı yönetmemiz açısından çok önemlidir” dedi.
Aşılama konusunda da değerlendirmelerde bulunan Gürkut, “Aşı da çok önemlidir. Amacımız, 0-18 yaş dışındaki tüm kesimleri aşılamak olmalıdır” dedi.
En güvenli yöntemin virüsle karşılaşmamak olduğunu söyleyen Gürkut, en güvenli korunma yönteminin maske, hijyen ve mesafe olduğunu vurguladı.  

Son Güncelleme: 10.02.2021 11:40
Anahtar Kelimeler:
Özlem Gürkut
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