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Gürkut: “Kovid-19 nedeni ile kayıplar yaşamaya devam ediyoruz”

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ülkemizde bu sabah yaşanan vefatın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

07 Nisan 2020 Salı 12:32
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Gürkut: “Kovid-19 nedeni ile kayıplar yaşamaya devam ediyoruz”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, bu sabah koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşımızın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, sağlık çalışanlarının Kovid-19 virüsüyle canla başla mücadele edilmeye devam ettiğini dile getirdi.

Hastalık bulaşım hızının kontrol altında tutulmasının önemine değinen Gürkut, sağlık hizmeti kapasitelerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Gürkut’un paylaşımı şu şekilde:

“Kovid-19 nedeni ile kayıplar yaşamaya devam ediyoruz.
En baştan beri canla başla çalışan sağlık çalışanları, sağlık örgütlerimiz üzgün ama en yüksek sorumluluk bilinci ve mücadele azmi ile yola devam ediyoruz.
Amacımız toplumumuzu, insanlarımızı korumak. Ülkemizin en az zararla bu zor zamanları atlatmasına katkıda bulunmak, doğru adımlar atılması için öncü olmak.
Hastanelerimizin yatak kapasitesinde, yoğun bakım olanaklarında, solunum destek cihazlarının sayısında ve kullanılacak ilaç ve malzemede gerekli artışı yapmamız, organizasyonu tamamlamamız ve yol haritamızı çizmemiz çok önemlidir. Hazır olduğumuz ve daha çok hastaya tıbbi yardım verebilecek kapasiteye ulaştığımız zaman risk grubundaki (60 yaş üstündeki ve kronik hastalığı olanlarla, tütün kullananlar) kişileri korumaya devam ederken risk grubunda olmayan kişilerimizi kontrollü olarak normal yaşama döndürmeye başlayabileceğiz.
Hastalık bulaş hızını kontrollü tutmayı başararak kazandığımız bu sürede sağlık kapasitesini geliştirirken, kamusal yaşamda, sosyal yaşamda, temel ihtiyaçların karşılanmasında risk grubunu korumaya yönelik düzenlemeleri de yaparak değerlendirmemiz lazımdır.
Sosyal mesafenin korunmasına imkan sağlayan, hijyeni sağlamaya yönelik düzenlemeleri de içeren önlemler de alındıktan ve enfeksiyon kontrolü sağlanabilir hale getirildikten sonra iş yerleri peyder pey açılmalıdır. Ancak bunun olmazsa olmaz şartı sağlık hizmeti kapasitesinin artırılarak oluşabilecek daha yoğun hasta talebini karşılamaya yetecek hale getirilmesidir.
Unutmamamız gereken şey ise bu virüsün artık yok olmayacağı, karşılaştıkça daha önceden hastalığı geçirip veya aşılanarak (ki henüz aşı geliştirilmemiştir) bağışık hale gelmemiş olan herkesi enfekte edeceğidir. Bizler sonsuza kadar evlerimizde saklanamayacağımıza, sınırlarımızı kapalı tutamayacağımıza göre, sağlık hizmeti kapasitemizi artırmadığımız sürece sokağa çıkıp sınırlarımızı açtığımız gün yine uçakla bir yolcu gelecek ve yine “10 Mart 2020” tarihine döneceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Özlem GürkutKovid-19KoronavirüsCoronavirüs
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