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GÜRKUT: “SALGINLA BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ ”

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında, Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

16 Şubat 2021 Salı 10:41
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GÜRKUT: “SALGINLA BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ ”

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Havadis Web TV’de katıldığı televizyon programında, Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 2018 yılında yürürlüğe girdiğini söyleyen Gürkut, “Yasa açık bir şekilde belirtilmişken, bizde virüsün ilk görüldüğü andan Temmuz ayına kadar Bakanlar Kurulu kararlarıyla süreç yönetildi. Sonrasında Tabipler Birliği dava açınca, ‘salgın’ ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tek yetkili ilan edildi. Bu komite bilimsel verileri toplamalı ve tespitlerde bulunmalı. Bu komitelerde daha teknik uzmanların olması halinde, bu raporları ve verileri daha hızlı alıp, ona göre tedbirinizi alabilirsiniz” dedi.

“SALGIN ŞU ANDA DEVAM EDİYOR”

Salgının şu anda devam ettiğini söyleyen Gürkut, “Halen geç değil. Basına verilen rapor, epidemiyolojik rapor değil, sürveyans raporudur. Yasamız Üst Komite’yi 7 kişi olarak tanımlar. Ama aynı yasa, ihtiyaç durumunda Tabipler Birliği, Veteriner Hekimler gibi kadrolardan da geliştirilebileceğini ama oy hakkının da bu 7 kişi de olduğunu açıklar. Hep beraber çalışmalı ve işbirliği yapmalıyız. Koordine olup, salgınla birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

“AÇILMA KADEMELİ OLMALI”

Uzmanlar tüm dünyada açılmanın kademeli olması gerektiğini vurguladığını da söyleyen Gürkut, “Biz bu açılma sürecinin kademelerini geçmişte önce çok hızlı geçtik. Mevcut sağlık kapasitemizi varyantlara uygun olarak çok hızlı geliştirmeliyiz. Covid-19 vakaları dünyanın her yerinde, logaritmik olarak artış gösteriyor. Biz de ek tedbirler almazsak, yüzlü rakamlara ulaşabiliriz. Biz eğer hazırlıklı olsaydık, belki de vakalar 300-400’lere ulaştığında kapanacaktık. Ama biz hazırlıklarımızı tam olarak tamamlamadık. Salgını dinamik izleme çok önemlidir. Biz salgını dinamik izleyerek, doğru kararlar verebiliriz. Vaka sayısı çok önemli, ama sağlık çalışanı kapasitesi, yoğun bakımda kaç yatağımız var, sağlık altyapımız ne boyutta ve salgın tedbirlerini ne kadar uygulayabiliyoruz da çok önemli. Biz bütün bu tedbirlere ve ekonomik kayıplara, salgını kontrol altına almak için razı olduk. Ancak biz bu süreci insanlara anlatamadık. Salgın devam edecek, yeni varyantlar gelecek, daha pik noktaları göreceğiz o yüzden geç değil. İşbirliği içinde çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

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Özlem Gürkut
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