"Gurur tablosu"

Sabaha karşı saat 03.30 sıralarında, Taşlıca – Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde, içerisinde 30 kadın, 69 çocuk ve 76 erkekten oluşan toplam 175 kişinin bulunduğu Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan tekne kıyıya yaklaşık 10 metre kala yan yattı. Polis ekipleri tarafından tekneden tahliye edilen sığınmacılar İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonuna taşındı.

Coronavirüsü nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, aralarında 6 hamile kadın ve 29 çocuğun olduğu toplam 175 mülteciyi bağrına bastı. Kısa süre içerisinde 175 kişinin kıyafet ihtiyacını gideren Kıbrıs Türk Halkı, bir kez daha birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini gösterdi. İskele’den Girne’ye, Lefkoşa’dan daha birçok noktadan hareket eden insanlar yardımlarını ulaştırdı.

Sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan muayenelerinde, bazı mültecilerin 40 derece ateşi olduğu ve tedavilerinin hemen başladığı bilgisine ulaşıldı.

Sığınmacıların battaniye yiyecek vb ihtiyaçların tedariki için sivil savunma, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi ekipleri koordineli olarak çalıştıkları açıklanırken, İskele halkı ise Suriye uyruklu mültecilere poşet poşet yardım taşıdı.

Suriyeli mültecilere yemek dağıtıldı.

İskele Belediyesi ve diğer bölge belediyeleri ilaçtan gıdaya bebek bezinden mamaya kadar yardımlarını hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırdı.

Mültecilerin götürüldükleri spor salonu belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı hemen yola çıkarak ekipleri ile birlikte bölgeye yardım malzemesi götürdü ve yetkililerden bilgi aldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu sabah saatlerinden itibaren bölgeye yardım yağdığını ve tek yürek olarak emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.