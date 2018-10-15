Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98128
ALTIN
230.329
DOLAR
5.8159
STERLİN
7.6366
EURO
6.7385
PlayStation 4'leri çökerten mesaj
PlayStation 4'leri çökerten mesaj
Beden diliniz ne anlatıyor?
Beden diliniz ne anlatıyor?
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
banner40

Guterres, Kıbrıs raporunu Güvenlik Konseyi’ne sunuyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs raporunu bugün resmi olarak BM Güvenlik Konseyine sunacak…

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:43
Guterres, Kıbrıs raporunu Güvenlik Konseyi’ne sunuyor

30 Ekim’de Güvenlik Konseyi’nde tartışılacak olan raporun ardından Guterres’in Kıbrısla ilgili yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs raporunun açıklanmasıyla Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmelerinin mümkün olduğunu belirterek, görüşmenin çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesini arzu ettiğini söylemişti.

Rum lider Nikos Anastasiadis ise Akıncı’nın görüşme arzununa olumlu yanıt vermiş bu ayın sonunda görüşme gerçekleştireceklerini belirtmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BM Genel SekreteriAntonio GuterresKıbrıs RaporuBM Güvenlik KonseyiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gibri 2018-10-15 11:09:36

En ķötü anlaşma bugünkü durumdan iyidir . Basın imzayı . Evli evine köylü köyüne.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Özersay: “Kelime oyunlarıyla kısır müzakere süreçlerine hapsolmamalıyız”
Özersay: “Kelime oyunlarıyla kısır müzakere süreçlerine hapsolmamalıyız”
Başhekim Hıdıroğlu: Hastanede birçok eksiklik giderildi
Başhekim Hıdıroğlu: Hastanede birçok eksiklik giderildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim