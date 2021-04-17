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Güven Bengihan koronavirüse yakalandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan koronavirüse yakalandı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 14:11
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Güven Bengihan koronavirüse yakalandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan koronavirüse yakalandı.

Bengihan’ın dün yapılan PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Çok sayıda temaslısı olan Bengihan, ayrıca bu hafta içerinde birçok televizyon programına konuk oldu.

Eylemlere de katıldı

Bengihan, geçen hafta kamuda örgütlü sendikalar tarafından meclis önünde gerçekleştirilen büyük eyleme katılmıştı.

Öte yandan bu hafta içerisindeki eylemlere de katılan Benginhan’ın hem eylemlerden hem de televizyon programlarından bir çok temaslısı bulunuyor.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 17.04.2021 14:49
Anahtar Kelimeler:
Güven Bengihan
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