Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan koronavirüse yakalandı.

Bengihan’ın dün yapılan PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Çok sayıda temaslısı olan Bengihan, ayrıca bu hafta içerinde birçok televizyon programına konuk oldu.

Eylemlere de katıldı

Bengihan, geçen hafta kamuda örgütlü sendikalar tarafından meclis önünde gerçekleştirilen büyük eyleme katılmıştı.

Öte yandan bu hafta içerisindeki eylemlere de katılan Benginhan’ın hem eylemlerden hem de televizyon programlarından bir çok temaslısı bulunuyor.