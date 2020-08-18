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GÜVENLİER: “DEVLET BİZE SAHİP ÇIKMADI”

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, sistemsizliğin hayvancılık için en büyük sorun olduğunu söylerken, üretime yeni bir planlama ile devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

18 Ağustos 2020 Salı 09:39
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GÜVENLİER: “DEVLET BİZE SAHİP ÇIKMADI”

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier, sistemsizliğin hayvancılık için en büyük sorun olduğunu söylerken, üretime yeni bir planlama ile devam edilmesi gerektiğini vurguladı.
Yeni Bakış’a açıklamalarda bulunan Güvenlier, küçükbaş hayvancılıkta üretimin batmış durumda olduğunu belirterek, sektörün üreticinin çabasıyla ayakta kalmaya çalıştığını söyledi ve “Eski yöntemlerle bu işler artık olmamaya başladı, popülasyonda bir düşme var, gençlerin ve yeni girişimcilerin bu sektöre heveslendirilmesi ve teşvik edilmesi lazım” dedi.
Yem fiyatlarının da dövizden etkilendiğini söyleyen Güvenlier, “Biliyorsunuz ki hammadde üretimi bizde yok, bundan kaynaklı olarak dışarıdan gelen bir ham madde ihtiyacı doğmaktadır, ham madde yurtdışından geldiği için direkt hayvanın yaşamını idame ettirmesi için kullandığımız yem direkt olarak fiyat bazından etkilenmektedir” dedi.
“Biz üretiyoruz, bizim işimiz üretmek, bizim işimiz halkın temel gıda maddesi olan sütü ve eti üretmektir” diyen Güvenlier, “Günün sonunda biz işimize sahip çıktık ama bir yerde devlet bize sahip çıkmada yetersiz kaldı” dedi.

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Alpay Orhan Güvenlier
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