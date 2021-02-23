GÜZELYURT BELEDİYESİ BİYOLOJİK SİVRİSİNEK MÜCADELE PROGRAMINA BAŞLADI

Güzelyurt Belediyesi hava sıcaklıklarının artması sonucu sivrisinek popülasyonunda artış yaşanmasıyla biyolojik sivrisinek mücadele programına başladı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye yetkilileri, Envirotek Entegre Çevre Yönetimi yetkilileri ile birlikte Güzelyurt Atıksu Arıtma Tesisi alanlarında sivrisinek üreme kaynaklarının tespit edilmesi ve sivrisineklerin hastalık taşıyan uçkun evresine gelmeden kaynağında doğa dostu bakteri kökenli biyolojik larvasitlerle kontrol altına alınması yönünde çalışma yaptı.

Açıklamaya göre bu yönde ilk uygulama Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın katılımıyla 12 Şubatta gerçekleştirdi.

Özçınar konuyla ilgili “Bir rekreasyon alanı oluşturuyoruz ve bu alanda halkımızın sivrisinekler tarafından rahatsız edilmemesi kadar bu sulak alanda tesis olmaya başlayan doğal yaşamı korumak da bizim önceliklerimiz arasındadır” dedi.

Karabatak gibi kuşların ve diğer canlıların son zamanlarda alanı kullanmaya başladığını da kaydeden Özçınar şöyle devam etti:

“Arıtma alanımızın çevresinde alanı ağaçlandırma çalışması da gerçekleştirdik. Dolayısıyla buradaki ekosistemin dengesini gözetmek amacıyla sivrisinek mücadelesini burada da biyolojik ürünlerle yürütme kararı aldık ve ilk uygulamaları gerçekleştirdik. Bilimsel çalışmalar göstermektedir ki; bu biyolojik larvasitler sadece sivrisineği etkilemektedir ve diğer canlılar üzerinde hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin sivrisinek mücadele programlarını incelediğimizde biyolojik ürünleri uzun yıllardır kullanmakta olduklarını ve bu sayede ekosisteme zarar vermeden sivrisinek mücadelesi gerçekleştirdiklerini görmekteyiz”

Güzelyurt Belediyesi Yetkilisi Kemal Kayan ise; yapılan biyolojik larvasit uygulamalarının sudaki diğer canlılara hiçbir zararlı etkisinin olmadığını belirterek; kirli su da olsa temiz su da olsa larva mücadelesinde kullandığımız ürünlerin ekosisteme giriş yaptığını bu yüzden doğa dostu biyolojik ürünler tercih ettiklerini kaydetti. Kayan, programın sezon boyunca devam edeceğini de söyledi.