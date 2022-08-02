Güzelyurt'ta korkutan kaza!

02.08.2022 tarihinde, saat 16:15 sıralarında, Güzelyurt'ta Atatürk caddesi üzerinde, Can AKMERMER (E-24) yönetimindeki KU 918 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve elektrik direğine çarptıktan sonra sol yan kısmı üstüne devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.