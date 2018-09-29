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Güzelyurt’ta başlayan operasyon Mağusa’da bitti

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:47
Güzelyurt’ta başlayan operasyon Mağusa’da bitti

Gamze PİR BAYKUR

Güzelyurt’ta önceki gün yapılan uyuşturucu operasyonu Mağusa’ya kadar uzandı. Güzelyurt’ta 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Hasan Devecigiller, Hasan Topaloğulları ve Aziz Topaloğulları’nın ardından mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Emrah Telsiz, Emrah Yıldırımlar ve Metin Kocadal ise Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı. Zanlı Telsiz, Yıldırımlar ve Kocadal’ın tasarrufunda ise toplam 22 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edildi. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Telsiz, Yıldırımlar ve Kocadal aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

EVDE 20, ARABADA 2 GR…

Meselenin tahkikat memuru, 27 Eylül 2018 tarihinde Güzelyurt’ta meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak Hasan Devecigiller, Hasan Topaloğulları ve Aziz Topaloğulları’nın tutuklanarak Güzelyurt’ta mahkeme huzuruna çıkarıldıklarını belirtti. Güzelyurt’ta tutuklanan 3 zanlı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde zanlı Emrah Telsiz, Emrah Yıldırımlar ve Metin Kocadal’ın mesele ile bağlantısı olduğunun tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Telsiz, Yıldırımlar ve Kocadal’ın, zanlı Yıldırımlar’ın evinde tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı Yıldırımlar’ın evinde yapılan aramada tütün paketi içerisinde 20 gr Sentetik Cannabionoid, zanlı Telsiz’in aracında yapılan aramada ise 2 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarakMağusa ve Güzelyurt’ta iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü ve yinemesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişinin arandığını belirten tahkikat memuru, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Emrah Telsiz, Emrah Yıldırımlar ve Metin Kocadal’ın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi. 

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