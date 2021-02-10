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Güzelyurt’ta hırsızlık ; 2 tutuklu!

2 Şubat Salı günü saat 20:30 sıralarında Güzelyurt’ta, Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren A.B isimli işyerinin tuvalet camı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 2 adet cep telefonu, 7 adet tablet, 3 adet 32 Gb hafıza kartı, 2 adet kulaklık ve 1 adet oyuncu bilgisayar kasasının çalındığı tespit edildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:00
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Güzelyurt’ta hırsızlık ; 2 tutuklu!

2 Şubat Salı günü saat 20:30 sıralarında Güzelyurt’ta, Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren A.B isimli işyerinin tuvalet camı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 2 adet cep telefonu, 7 adet tablet, 3 adet 32 Gb hafıza kartı, 2 adet kulaklık ve 1 adet oyuncu bilgisayar kasasının çalındığı tespit edildi.

Polisten alınan bilgilere göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada çalınan mallar K.Y.(E-23)’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve meselede bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.(E-16) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir. 

Son Güncelleme: 10.02.2021 15:29
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