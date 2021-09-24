Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava durumuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, dün akşam ve bu sabah fırtına şeklinde esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra şiddetini azaltarak, orta kuvvette eseceğini belirtti.

Buran, rüzgarın yarın da zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiğini söyledi.

“Bugün için yağış beklentimiz yok” diyen Buran, hava sıcaklığı konusunda da bilgi verdi.

“SICAKLIK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEDRİCEN 35 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK”

4 ile 6 derecelik düşüşle bugün sıcaklığın 28-30 santigrat dolaylarında olduğunu kaydeden Buran, “Sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde tedricen 35 dereceye kadar yükselecek” dedi.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında yörelerde kaydettiği yağış oranı; Türkeli ve Alaköy’de metrekarede 4, Kalkanlı’da 2, Lefkoşa, Girne, Yakın Doğu Üniversitesi, Kozanköy ve Çamlıbel’de 1 kilogram oldu.