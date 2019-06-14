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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporu açıklandı

14 Haziran 2019 Cuma 14:46
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, hafta sonundan perşembeye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek, zaman zaman 2 ile 3 derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkisinde kalacak.

Hafta sonundan perşembeye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Perşembe ve cuma günleri hava az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 ile 34, sahillerde 27 ile 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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