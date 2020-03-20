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Haftalık gıda analiz raporu açıklandı

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı.

20 Mart 2020 Cuma 14:03
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Haftalık gıda analiz raporu açıklandı

Tarım Dairesi, 13 -19 Mart tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. 

Açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 16 numunede 16 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmadı.

Yerli ürünlerden 5 numunede 3 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Alsancak Köyü sakinlerinden Fikri Terkan’a ait kapya biberde ve Mağusa sakinlerinden Zahide Yıldırım’a ait kapya biberde Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verildi.

Doğancı Köyü sakinlerinden Osman Çınar’a ait kapya biberde (3. alımda) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilmediğinden ürünün hasadına izin verilmedi.

Anahtar Kelimeler:
Gıda AnalizTarım Dairesi
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