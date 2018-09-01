HAK-SEN 4 Eylül’de başbakanlık önünde eylem yapacak

Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, “hükümetin gelir düzeyi farklı, refah düzeyi farklı kesimleri dikkate almadan, sadece kamu bütçesindeki açığı kapatmaya yönelik acımasız zam furyasını, halkın feryadına karşı duyarsızlığını, uygulanabilirliğini tartmadan aldığı, çözüm olmaktan uzak kararlarını” protesto etmek için 4 Eylül’de saat 14.00’te başbakanlık önünde yönetim kurulu çapında protesto eylemi düzenleyeceklerini bildirdi.
Sendikal Platformun benzer toplumsal endişelerle 6 Eylül’de düzenleyeceği eylemi de Sendika olarak selamladıklarını ve desteklediklerini kaydeden Türkmen, eylemde Bakanlar kuruluna 24 maddelik öneri listesinin de iletileceğini ifade etti. Türkmen, eyleme basın emekçileri, paydaş sendika ve sivil toplum örgütleri ile hükümet uygulamalarından olumsuz etkilenen halkın da davetli olduğunu belirtti.
Nasıl yönetsinler ya paşa ? Hangi memlekette olduğunu farkında değilsin galiba, ne yapılabilir da ne yapmadı yönetim ? Bırakın çatlak sesler çıkarmayı.
Marketlere bile gidip bakmıyorlar hade hazır Devletin paraya da ihtiyacı var,fahiş fiyatla satanlara basın astronomik cezaları hem halkın güvenini kazanın hemde kasayı doldurun.
all show... kendi olsa ne yapardı..dövizi mi düşürecekti.
Cehenneme kadar yolunuz var..Sizi dgm'de yargılamaları lazım...Memleket yangın yerine döndü sen grev kararı alıyorsun Allahın garagözü...Ubp'den yani ustalarından emir aldın galiba haa...? Çok becikliysan gel de sen yönet be masgara...