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HAK-SEN 4 Eylül’de başbakanlık önünde eylem yapacak

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Genel Başkanı İzzet Türkmen, hükümetin döviz karşısında hızla değer kaybeden Türk Lirası’ndan kaynaklanan krizi kötü yönettiğini savundu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:12
HAK-SEN 4 Eylül’de başbakanlık önünde eylem yapacak

Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, “hükümetin gelir düzeyi farklı, refah düzeyi farklı kesimleri dikkate almadan, sadece kamu bütçesindeki açığı kapatmaya yönelik acımasız zam furyasını, halkın feryadına karşı duyarsızlığını, uygulanabilirliğini tartmadan aldığı, çözüm olmaktan uzak kararlarını” protesto etmek için 4 Eylül’de saat 14.00’te başbakanlık önünde yönetim kurulu çapında protesto eylemi düzenleyeceklerini bildirdi.

Sendikal Platformun benzer toplumsal endişelerle 6 Eylül’de düzenleyeceği eylemi de Sendika olarak selamladıklarını ve desteklediklerini kaydeden Türkmen, eylemde Bakanlar kuruluna 24 maddelik öneri listesinin de iletileceğini ifade etti. Türkmen, eyleme basın emekçileri, paydaş sendika ve sivil toplum örgütleri ile hükümet uygulamalarından olumsuz etkilenen halkın da davetli olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Hak-Senİzzet TürkmenEylemBaşbakanlıkEkonomiGündemKıbrıs
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Mağusalı 2018-09-01 09:38:34

Nasıl yönetsinler ya paşa ? Hangi memlekette olduğunu farkında değilsin galiba, ne yapılabilir da ne yapmadı yönetim ? Bırakın çatlak sesler çıkarmayı.

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Ertaç Eser 2018-09-01 09:51:47

Marketlere bile gidip bakmıyorlar hade hazır Devletin paraya da ihtiyacı var,fahiş fiyatla satanlara basın astronomik cezaları hem halkın güvenini kazanın hemde kasayı doldurun.

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vatandaş 2018-09-01 11:06:03

all show... kendi olsa ne yapardı..dövizi mi düşürecekti.

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Vehit 2018-09-01 17:27:12

Cehenneme kadar yolunuz var..Sizi dgm'de yargılamaları lazım...Memleket yangın yerine döndü sen grev kararı alıyorsun Allahın garagözü...Ubp'den yani ustalarından emir aldın galiba haa...? Çok becikliysan gel de sen yönet be masgara...

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