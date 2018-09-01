HAK-SEN 4 Eylül’de başbakanlık önünde eylem yapacak

Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, “hükümetin gelir düzeyi farklı, refah düzeyi farklı kesimleri dikkate almadan, sadece kamu bütçesindeki açığı kapatmaya yönelik acımasız zam furyasını, halkın feryadına karşı duyarsızlığını, uygulanabilirliğini tartmadan aldığı, çözüm olmaktan uzak kararlarını” protesto etmek için 4 Eylül’de saat 14.00’te başbakanlık önünde yönetim kurulu çapında protesto eylemi düzenleyeceklerini bildirdi.

Sendikal Platformun benzer toplumsal endişelerle 6 Eylül’de düzenleyeceği eylemi de Sendika olarak selamladıklarını ve desteklediklerini kaydeden Türkmen, eylemde Bakanlar kuruluna 24 maddelik öneri listesinin de iletileceğini ifade etti. Türkmen, eyleme basın emekçileri, paydaş sendika ve sivil toplum örgütleri ile hükümet uygulamalarından olumsuz etkilenen halkın da davetli olduğunu belirtti.