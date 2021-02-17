Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı'dan 10 bin aileye gıda yardımı

Bahar SANCAR

Ülkemizin önemli iş insanlarından Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı kardeşler, pandemi dönemi boyunca yardımlarına devam ediyor.

Falyalı kardeşler, koronavirüs salgınının ülkemizde başladığı Mart 2020 döneminden itibaren gerek test kiti, gerek ilaç yardımı, gerekse gıda yardım desteğiyle KKTC halkının yanında olmaya devam ediyor.

Kapanma sürecinde özellikle maddi anlamda zor günlerin de yaşandığı bu dönemde Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı'dan 10 bin aileye gıda yardımları verilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Halil Falyalı, Hüsnü Falyalı, Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın ortak girişimleri ile gerçekleşen gıda yardımları KKTC'de 28 farklı bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Halil Falyalı yaptığı açıklamada zor günlerin yaşandığı ülkemizde desteklerinin devam edeceğini ve her zaman KKTC halkının yanında olacaklarını söyledi. Dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bu zamanlarda desteklerinin devam edeceğini de aktaran Falyalı, bu zor zamanlardan ancak dayanışma içerisinde çıkılabileceğini sözlerine ekledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise açıklamasında böylesi bir dönemde çok önemli bir yardım desteği yapıldığını söyleyerek, ihtiyaç sahiplerinin belediyenin iletişim kanallarına ulaşarak yardımlardan faydalanabileceğini aktardı.

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