Halil Falyalı’dan iki kamyon gıda yardımı

Yardım sever iş adamı Halil Falyalı ülkemizde yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle tedbirlerin alınmasının ardından, yardıma muhtaç kişilere ulaştırılmak üzere Girne Kaymakamlığı’na iki kamyon gıda yardımı yaptı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş tarafından teslim alınan gıdalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Her zaman yardımseverliyle bilinen Halil Falyalı, göstermiş olduğu bu anlamlı davranış ile yine ne kadar duyarlı olduğunu kanıtlamış oldu.

Yapılan gıda yardımının 10.000 eve ulaşması beklenirken, yapılan iki kamyon gıda yardımını iş insanı Halil Falyalı ve Les Ambassadeurs Hotel & Casino ve Larsen Teknoloji LTD. adına Genel Koordinatör Murat Özçelik teslim etti.

İlaç yardımı için de girişimlerde bulunan Halil Falyalı, ,ilaç ihtiyacı olan vatandaşlara ilaç yardımı ödemesi yapıyor.

Bağış sırasında telefon ile arayarak Girne Belediye Başkanı ve Kaymakamı ile görüşen Halil Falyalı yetkililere teşekkür etti.

Yardımlarının devam edeceğini ve bu zor günlerde halkımıza destek olacağını söyleyen Halil Falyalı bir kez daha gönüllerde taht kurdu.