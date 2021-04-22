HALKIN İRADESİ Mİ?

Atanmış Başbakan Ersan Saner, “2018 yılında gerçekleşen seçimle halkın iradesi meclise yansıdı ve hükümet olarak biz 27 vekile sahibiz, muhalefet saygı göstersin” diyor!..

Geçtim son dönemde irademizin sürekli bir şekilde ayaklar altına alınmasını, Saner’in verdiği örnek bile kocaman bir yalan!..

Öncelikle gerçekleşen son genel seçimlerde bahsettiği iradenin yansıması şu şekildeydi;

-Ulusal Birlik Partisi 21...

-Cumhuriyetçi Türk Partisi 12...

-Halkın Partisi 9...

-Toplumcu Demokrasi Partisi 3...

-Demokrat Parti 3...

-Yeniden Doğuş Partisi 2...

Sonrasında Hüseyin Özgürgün, Nişantaşı Milletvekili olarak atanınca UBP’nin resmi olmasa da meclisteki irade anlamında sayısı 20’ye, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olarak atanmasıyla da 19’a düştü...

Yani mevcut UBP-DP-YDP hükümetinin şu anda meclisteki reel sayısı 24!..

Eğer Saner son seçimlerin halkın iradesini yansıttığını düşünüyorsa ve dürüst bir insansa, o zaman 2018’de halkın, HP’ye verdiği 9 vekilin 3’ü adına konuşmayacak!..

Ya da iradeden falan bahsetmeyecek!..

Dansözlükten söz edecek!..

Halkın Partisi’nden istifa eden 3 vekile de sözüm var!..

Kardeşim siz de hiç mi onur yok?

Adam çıkıp sizleri hükümetin vekili olarak ilan ediyor ve sizin adınıza konuşuyor!..

Yahu istifa ederken o kadar bir iddialıydınız ki, aranızda çocuğunun fotoğrafını gösterip yemin eden bile vardı!..

Biraz haysiyet arkadaş!..

Çıkın ve bu topluma ya bağımsız vekiller olduğunuzu ya da UBP’nin yaması olduğunuzu açıkça ifade ediniz!..

Ki şu anda Saner’in açıklamalarına göre mevcut hükümetin her icraatına kefilsiniz ve devamından yanasınız!..

Tarih daha önce de siyasetin ahlaksız yüzünü görüp yazmıştı, şimdi bir yenisine daha şahit olup onu da not ediyor!..

-Müdahaleli seçimler...

-Müdahaleli kurultaylar...

-Atanmış kişiler...

-Satılmış vekiller...

-Meclisi geçtim ülkeye dahi uğramayan vekil...

-Seçim hükümeti olarak kurulan azınlık hükümetinin erken seçimden kaçması...

-Azınlığın çoğunluk gibi davranması...

-Biat eden hükümet ve lider...

İşte tarih sizi böyle yazacak, gelecek nesiller de böyle anacak!..