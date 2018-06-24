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Harmancı: "Aynı yolu yürüyenler ilk kez bölünmediler"

Seçimi kazandığını duyuran Harmancı, TDP Genel Merkezi’ne kutlama için gelenlere ve basına seslendi.

24 Haziran 2018 Pazar 22:57
Harmancı: "Aynı yolu yürüyenler ilk kez bölünmediler"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, TDP LTB Başkan Adayı Mehmet Harmancı “Aynı yolu yürüyenler ilk kez bölünmediler ve bölünmediklerini de sandıkta gösterdiler” dedi.

Seçimi kazandığını duyuran Harmancı, TDP Genel Merkezi’ne kutlama için gelenlere ve basına seslendi.

“Bu şehir çok kötü günlerden geçti” diyen Harmancı sözlerine “Bu şehir çok ağladı çok acı çekti. Ama beş yıl önce bu şehirde çok büyük bir dönüşüm başladı” diyerek devam etti.

Harmancı “Lefkoşa’da doğrulukla da, dürüstlükle de bir yolun yürünebileceği; istihdam yapmadan da şeffaflıkla da bir yolun yürünebileceği; kadın dostu bir belediye yaratılabileceği, hayvan dostu bir belediye yaratılabileceği; her rengin kucaklanabileceği ve bununla da seçim kazanılabileceğini kanıtladığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Çok önemli bir şeyin başarıldığını; “aynı yolda yürüyenlerin ilk kez ayrı yollara gitmediğini” söyleyen Harmancı , “Aynı yolu yürüyenler ilk kez bölünmediler ve bölünmediklerini de sandıkta gösterdiler” dedi.

Bağımsızlık Yolu, YKP ve CTP’ye teşekkür eden Harmancı, “Bu şehir bir arada olunca güzel, bu şehir sizlerle güzel, bu şehir farklılıklarımızla güzel, bu şehir zıtlıktan doğurduğu mücadeleyle çok güzel” ifadelerini kullandı

“Yol arkadaşlarına”, 16 yaşında kapısından girdiği partisine, gençlere, gece gündüz mücadele edenlere, İbrahim Karabardak’a, hastaneden çıkıp bugün oy veren Özal Ziya’ya ve bugünü özlemle bekleyen ama göremeyenlere teşekkür eden Harmancı; ailesine, eşine, çocuğuna ve anne babasına da teşekkür etti.

“Bu şehri gömdüler, o gömüldüğü yerden tırnaklarıyla kazıyanlar bir kez daha seçim kazandı” diyen Harmancı, 4 yıl boyunca hiç durmadıklarını, yarın sabaha da hazır olduklarını kaydetti.

Yarın sabahtan itibaren planlı, programlı şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Harmancı “Yüzde 48 insanın da memnun olmadığını unutmayacağız, yüzde 48’i de memnun etmeye çalışacağız, biz bütünün başkanı olacağız bütünün yönetimi olacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 23:01
Yorumlar
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vatandaş 2018-06-25 01:07:03

Canım benim. Keşke senin gibi insanlar her kademede. devlette de olsa. Her şeyi başarırdık. 5 yıl huzurlu olacağız artık. TEBRİKLER.

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