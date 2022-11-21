Harmancı: "Beni en çok heyecanlandıran altyapı hamlelerimiz"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı bu sabah sırasıyla Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş), öğleden sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ziyaret ederek vizyonunu aktardı, görüş alışverişinde bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ndeki sekiz yıllık deneyimleri süresinde kendilerini en iyi anlayacak kurumların başında sendikaların geldiğini kaydeden Harmancı, 2016’dan itibaren hiçbir çalışanın sosyal hak ve menfaatlerinden bir adım geri kalmadıklarını, 2018’den itibaren de geriye dönük sosyal sigorta ihtiyat sandığı ve vergi borçlarının ödemeye başladıklarını vurguladı.

Harmancı, devletin belli dönemlerde şirketlere, özel işletmelere sunduğu vergi ve sigorta affı gibi haklardan belediyelerin yararlanamadığına da işaret etti.

“BU REFORM DEĞİL COĞRAFİ BİRLEŞTİRMEDİR”

2018 sonrası gelişen pandemi, yüksek enflasyon, ve buna bağlı olarak yerel yönetimlerin kendi yasalarının özellikle coğrafi birleştirmelerde bir tehdit ve şantaj malzemesi olarak kullanılmasının tüm toplumun gözü önünde gelişen hadiseler olduğunun altını çizen Mehmet Harmancı, “Ben ‘coğrafi birleştirme” tanımını kullanıyorum çünkü bunlar bir reform değildir. Bu bir coğrafi birleştirmedir. İçeriğinde hiçbir yasal yetkimizi artırmayan, yerel yönetimlerin yerel hükümet modeline dönüştürülmediği ama sayıların azaltıldığı bir düzenlemedir” dedi.

Harmancı, yerel yönetimlerin 1995 yılından beri sağlık ve temizlik hizmetler ücretleri sabit kalırken, geçtiğimiz yıl litresi 7 Türk Lirası olan mazotun bu yıl litresi 25.5 Türk Lirası olduğunu, ancak bütçede bundan dolayı oluşan açığın nasıl karşılanacağı konusunda merkezi hükümetler tarafından hiçbir çözüm üretilmediğini belirtti.

Buna rağmen Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kendi formüllerini üretmeyi başardığını vurgulayan Harmancı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu çok önemli çünkü dirençli ve sağlam durma olgusu ile yeni yeni tanışıyoruz ama bu kavramın bu ve benzeri krizlerde ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Belediyenin ekonomisini öngörülebilir tehditlere karşı ekonomik olarak sağlam, öngörülemeyen dış etkenlere karşı ise dayanıklı bir noktaya getirdik.”

Sosyal belediyecilik kapsamında ekibiyle beraber toplumsal ihtiyaçlara ciddi katkı koyan çalışmalar yaptıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Harmancı, kreş, çocuk merkezi, mülteci hakları, aile içi şiddetle mücadele, Paylaşım Mutfağı, Paylaşım Bakkalı gibi konularda çok ciddi atılımlar yapıldığını kaydetti.

Harmancı konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bunlarla birlikte beni en çok heyecanlandıran altyapılarla ilgili hamlelerimizdir. Sanayi bölgesinde Doktoroğlu olarak bilinen alan, Bedrettin Demirel Caddesi (Başbakanlık kavşağı), Girne Caddesi, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi, ve Okullar Yolu dahil olmak üzere pek çok noktada kronikleşmiş yağmur suyu drenaj sorununu çözerek Lefkoşa'mızı dayanıklı, sağlam ve çağdaş bir geleceğe kararlılıkla hazırlıyoruz. Kanalizasyon konusunda bu ülke tarihindeki en büyük yatırım yapıldı. 11 milyon Euro değerinde (yaklaşık 206 Milyon TL) ana taşıyıcı hat yapıldı ve kendi kaynaklarımızla da pompa istasyonu yenilemeleri, ana taşıyıcıya bağlantılar ve 1.000’in üzerinde evin kanalizasyon bağlantıları tamamlandı. Güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attık.”

Göreve geldiklerinde LTB’nin 434’i memur olmak üzere 901 personeli bulunduğuna işaret eden Harmancı, “Memur arkadaşlar kendi kadrolarına Belediye Personel Yasasıyla oturmuştu ama işiçi arkadaşlar Belediye Başkanı’nın iki dudağı arasında gidip gelen bir pozisyondaydı. Bir belediye başkanı için belki de sınıflandırmalar en zor süreçtir ama 400’ün üzerindeki arkadaşın tek tek sınıfını yapmak geldiğimiz geleneğin bize öğretisiydi ve bunu yaptık” dedi.

“SOSYAL DEVLETİN OLMADIĞI TÜM ALANLARDA DEVREYE YEREL YÖNETİMLER GİRDİ”

Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“LTB’nin 2018’de tüm banka borçlarını sıfırladık. Böylece piyasada belediyemizi yeniden güvenilir bir duruma getirip, ihtiyaç duyulduğunda yeni kredi alabilecek bir noktaya taşıdık. Ancak 2018’den sonra yaşanan döviz krizi ve pandemi ile birlikte hepimiz; önceliklerimizi, hedeflerimizi ve yöntemlerimizi ivedilikle sorgulayıp dönüştürme gerekliliğini artık göz ardı edemeyeceğimiz bir dönem yaşadık.

Sosyal devletin olmadığına hep beraber tanık olduk ve sosyal devletin boşalttığı tüm alanlara yerel yönetimler girmek zorunda kaldı. Bu da elbette sorumluluklarımızı artırdı, fakat sorumluluklar artarken yasalarla desteklenmesi gereken noktalarda da bireysel inisiyatifle gidildi. LTB, önümüzdeki dönemde de bugün artık uluslararası olarak ağırlığı ve saygınlığı olan bir kamu kurumu olmanın da verdiği güçle, hem uluslararası muhataplarımızla hem de yerel ortaklarımızla, hem finansman kaynaklarına erişim hem de bu daraltılan atmosfer içerisinde demokratik kanallarımızı daha sağlıklı işletmek yönünde önemli bir mücadele verecek.”

“ SPOR VE KARDEŞLİK PARKI BAŞKENT SPOR YAŞAMINA KATKI SAĞLAYACAK”

KTFF ziyaretinde ise Harmancı, siyasi nedenlerle ülke sporunun da kendi içine kapalı olmasından ötürü uluslararası sportif rekabet ikliminden uzak olunduğunu, buna rağmen KTFF ve diğer federasyonların ülke gençlerine ciddi şekilde sahip çıktığını ve böylece olumsuz bir sürü alana kaymalarının da önlendiğini söyledi.

KTFF iş birliğinde başkentte artık geleneksel hale gelen Lefkoşa Kupası’nı düzenlediklerini, Ortaköy ve GG iş birliğinde çocuklar için futbol okulu kurduklarını dile getiren Harmancı, önümüzdeki dönemde şehrin spor yaşamına ciddi katkı sağlayacak “Spor ve Kardeşlik Parkı” projesi hakkında da bilgiler verdi. Mustafa Ruso Caddesi’nin batısında yer alan projenin bir kompleks halinde tasarlandığını ve içerisinde futbol, basketbol tenis sahaları ile koşu yollarının bulunduğunu da söyleyen Harmancı, projeye ilişkin federasyonların görüş ve katkılarının da çok değerli olduğunu belirtti.