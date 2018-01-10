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Harmancı: "Çetin Sadeli'nin aldığı oy siyasetin utancıdır"

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bağımsız olarak seçime giren ve küçümsenmeyecek bir oy alan Çetin Sadeli konusunun derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:46
Harmancı: "Çetin Sadeli'nin aldığı oy siyasetin utancıdır"
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Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bağımsız olarak seçime giren ve küçümsenmeyecek bir oy alan Çetin Sadeli konusunun derinlemesine incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Bağımsız aday Çetin Sadeli'ni aldığı oy oranı ile herkesin dalga geçtiğini fakat bu durumun siyasetin utancı olduğuna değinen Harmancı, bu durumun hem sosyolojik açıdan hem de siyasal açıdan derinlemesine irdelenmesi gerektiğini yazdı.

Mehmet Harmancı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı yorum şöyle:

“Herkes dalgasını geçiyor tiye alıyor ama, Çetin Sadeli konusu hem sosyolojik açıdan hem de siyasal açıdan derinlemesine irdelenmelidir.

Çetin Sadeli'nin aldığı oy siyasetin utancıdır, Kıbrıs Türk Federe Devletinden itibaren kurulmuş düzene bu düzene yol verenlere bu sistemi yenmeyi başaramayan temizlere, temizleyemeyip düzene yama olanlara ithaf edilmiş bir sonuçtur. 
Sosyolojik açıdan da artık umutsuzluğun, böyle geldi böyle giderin toplum tarafından da azımsanmayacak oranda kanıksanmasıdır. 

Bunu yenmenin yolu var mıdır ? Hala vardır.

Bir nevi kamikaze hükümeti...

Kendi ölümünü de göze alarak her türlü yolsuzluğu arsızlığı haksız nemalanmaya karşı hesap sormayı göze alabilecek bir yapıyı oluşturabilmek...

Bir de aç kalırız ama bunları yaparız denilebilmelidir.”

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Son Güncelleme: 10.01.2018 13:15
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Doğru Söz 2018-01-10 17:22:23

Tesbitiniz ve aynı zamanda toplumu gizli deşifre edişiniz mükemmel.

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