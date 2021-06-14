“Harmancı kral mı, medyum mu, hizmetçi mi?”

Bu sözler bana ait değil. Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli’nin sözleri. Tartışmanın nedeni pazar esnafının Lefkoşa’da pazarın Cumartesi kurulması yönünde talebine rağmen Pazar günü için karar verilmiş olması.

Pazar yerinin önce esnafın istediği gibi Cumartesi ve Salı günü kurulabileceğini kabul eden Lefkoşa Türk Belediyesi, her ne hikmetse daha sonra bundan vazgeçiyor.

Yenal Garabli’nin açıklamasına göre hatta pazar yerinin tanıtımını yapacağı güne kadar karar cumartesi günü kurulması yönünde.

Ancak o gün gelip çattığında Harmancı, pazar esnafına soruyor. 10 esnaf, Pazar günü derken geriye kalan 60’a yakın esnaf Cumartesi kurulmasını talep ediyor.

Ancak 10 esnafın oyu Harmancı’nın gözünde daha ağır olduğundan olsa gerek, karar Pazar günü olarak diretiliyor.

Bir de başkentte bunun için bir anket yapılıyor.

Ancak anketler daha muhtarların elindeyken Belediye Başkanı Harmancı, kararını vermiş görünüyor.

Pazarcılar esnafının başkanı Garabli soruyor:

“Sayın Belediye Başkanı Lefkoşa’nın kralı mıdır, yoksa medyum mudur? Ama şunu bilmeli ki o Lefkoşa’nın hizmetçisidir. Tıpkı benim Pazar esnafının hizmetçisi olduğum gibi. O da ben de seçilmiş insanlarız. Halkın istekleri doğrultusunda tabiî ki hareket edeceğiz. Nasıl kendisine bir his geldi de bu sonucu çıkardı bunu kendisine sormak istiyorum.”

Pazar günü malum devlet daireleri kapalı. Pazar esnafı “bizim de haftanın bir günü tatil hakkımız” diyor.

Ancak görünen o ki “dediğim dedik, çaldığım düdük” anlayışını geçemiyor.

Bu arada Pazar yeriyle ilgili tartışmaların da dinmediğini görüyoruz.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, söz konusu Pazar Alanı’nın yeşil alan üzerine yapıldığı, inşasında planlama onayı tüzüğüne aykırı hareket edildiği gerekçesiyle eleştirilerde bulunuyor.

Lefkoşa’da çok ciddi yeşil alan ihtiyacının olduğu bu dönemde Belediyeye Yeşil Alan olarak verilen bir yerin bu yönde kullanılmasının da sıkıntı yarattığına dikkat çekiyor.

Bu eleştirileri görmezden gelen Harmancı, elindeki yeşil alanları sanki çok iyi kullanmış gibi Lefkoşa'ya hayat verecek park projesine yönelik ayrılan kaynağın Saray için kullanılacağını söyleyip tepki gösteriyor.

Adama sormazlar mı sen önce elindeki yeşil alanı çar çur etme, ondan sonra Saray’ın yeşil alanıyla ilgilen diye…

“Harmancı kendisini kral mı, medyum mu, hizmetçi mi sanıyor?” diyen Garabli’nin sorusuna gelince… Sanıyorum Başkan en çok krallığa özeniyor. Medyum ve hizmetçilik, krallığın bir adım gerisinde kalıyor…