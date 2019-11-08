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Harmancı: Kurumlarımız ödevlerini ilk yapması gerekenlerdir

08 Kasım 2019 Cuma 17:30
Harmancı: Kurumlarımız ödevlerini ilk yapması gerekenlerdir

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin alacaklarının temini için öncelikle isme bakılmaksızın büyük borç sahiplerinden başlanacağını ifade ederek, her yurttaş ve her kurumun yasalar önünde eşit ödevlere sahip olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Harmancı, "Yediler’de Raziye abla elindeki ve avucundakinden artırıp belediyeye ödemesi gerekeni ödüyorsa anlı şanlı kurumlarımız da ödevlerini ilk yapması gerekenlerdir."dedi

Mehmet Harmancı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Lefkoşa Türk Belediyesi’nin alacaklarının temini için öncelikle ismine bakılmaksızın büyük borç sahiplerinden başlanacağını belirtmiştik.
Şunu belirtmekte fayda görüyorum, her yurttaş ve her kurum yasalar önünde eşit ödevlere sahip olmalıdır. Yediler’de Raziye abla elindeki ve avucundakinden artırıp belediyeye ödemesi gerekeni ödüyorsa anlı şanlı kurumlarımız da ödevlerini ilk yapması gerekenlerdir.
Bu bağlamda LTB’nin yürütmüş olduğu yüklü miktardaki alacağı konusundaki ciddiyeti bir kez daha yinelerim.
Haklılığımıza inandığım alacağımız için her türlü yasal yolu sonuna kadar zorlayacağımızın altını çizerim."

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Harmancı
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