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Harmancı:Özel gereksinimli bireylerin her zaman yanındayız

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı , Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

16 Mayıs 2019 Perşembe 10:12
Harmancı:Özel gereksinimli bireylerin her zaman yanındayız
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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, Engelliler Haftası dolayısıyla Başkan Harmancı ile biraraya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Yücetürk ziyarette, Başkan Harmancı’ya engellilerin sorunlarını içeren bir dosya sundu.

Ziyarette engellilerin karşılaştığı sorunlara değinen Yücetürk, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın öngördüğü adımların atılmamasını eleştirerek, 13 yıldır devlete bu yasa kapsamında hiçbir engellinin istihdam edilmediğine, 660 kişinin iş beklediğine dikkat çekti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye olarak her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında olduklarını söyledi ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin ulaşım, dolaşım, erişilebilirlik ve sosyal yaşama katılım konularda özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunduğunu belirtti.

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Özel gereksinimli bireylerin gerek okul gerekse sosyal faaliyetlerine rahat bir şekilde gitmeleri için ulaşım hizmeti verildiğini ve ulaşım hizmetinin engelsiz araç ve otobüs ile yapıldığını belirten Başkan Harmancı, özel gereksinimli bireylere yönelik kuaför-berber ve bakım hizmetlerininde devam ettiğini bunun yanında engelsiz haber bülteni haftalık olarak yayınlandığını ve bilgilendirme seminerlerinin de devam ettiği bilgisini verdi.

Özel gereksinimli çocukların sosyal hayatın içinde yer alması için LTB olarak çalıştıklarını kaydeden Başkan Harmancı bu amaçla satranç kursları, LTB Engelsiz Halk dansları okulu ve LTB Ritmo’rkestra Grubu’nun kurulduğunu söyledi.

LTB olarak özel gereksinimli bireylere özel yatılı olmayan, belli saat aralıklarında randevu sistemi ile hizmet verecek olan merkez için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Harmancı, bu yıl içerisinde merkezi faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başkan Harmancı konuşmasında ayrıca Lefkoşa Türk Belediyesi Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ne kayıtlı yurttaşlara Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde tam burslu yüksek öğrenim imkanı sağladıklarını da söyledi.
(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Harmancı
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