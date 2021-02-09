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Hasan Sungur: Asgari ücret geçerlidir

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, BRT’de yayınlanan Manşet + programında katılmadıkları Asgari ücreti Tespit Komisyonu toplantısı hakkında konuştu.

09 Şubat 2021 Salı 11:28
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Hasan Sungur: Asgari ücret geçerlidir

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, BRT’de yayınlanan Manşet + programında katılmadıkları Asgari ücreti Tespit Komisyonu toplantısı hakkında konuştu.

Hasan Sungur, işçi sendikasının iddia ettiği gibi devletle anlaşma yapmadıklarını ülkede salgın olmasından dolayı toplantıya katıldıklarını söyledi.

Sungur, işçi sendikasının toplantıya katılmasıyla nisabın sağlandığını ve karar alınmasına vesile olunduğunu belirterek, işçi sendikasının neden itiraz ettiğini soruguladı?

Hasan Sungur’un açıklamalarından satırbaşları: İşveren Sendikası tarafından toplantıya katılmamak için devletle anlaşma ve protesto söz konusu değildir. Salgın nedeniyle toplantıya katılmadık. Devlet ise işçi sendikasını mutlu etmek için toplantıyı yaptı. Devlet 5 kişiyle oylamaya katılırken işçi sendikası neden 4 kişiyle toplantıya girdi ve oylama yapıldı. Toplantıyı terk etmek toplantıyı düşürmez. Nisabı ve oylamayı sağlamadan bunları düşüneceklerdi. Hukukçulara sorduk asgari ücret geçerlidir. İşçi ve işveren arasında gerginlik yaratılarak kendi hatalarını örtmek istiyorlar. Sermaye düşmanlığı yapılmasın. İşçi ve işveren temsilciler arasında eskiden olduğu gibi yeniden iyi ilişkiler yaratılsın.

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