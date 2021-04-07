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HASİPOĞLU: “CENEVRE’DE FEDERASYON KONUŞULMAYACAK”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, TV 2020’de katıldığı televizyon programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:44
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HASİPOĞLU: “CENEVRE’DE FEDERASYON KONUŞULMAYACAK”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre’de düzenlenecek olan 5+1 toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, “Bazı partiler için federasyon tek alternatiftir. Ama Cenevre’de federasyon görüşülmeyecek, bunu net söyleyelim. Biz muhataplarımızı iddia etmeye çalışacağız. Her iki taraf için de nasıl kazan-kazan olacak, onu anlatacağız. Rum kesimi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gasp edip de bizi dışladığı için, biz kendi egemenliğimizden vazgeçecek değiliz. Biz her zaman hür yaşadık. Egemenlikten kastettiğimiz de budur. Bunu masada savunacağız. Sorun bizde değil, Güney Kıbrıs’tadır. Federasyon paylaşım üzerinedir. Kıbrıs Rum tarafı bu adanın zenginliklerini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bizimle paylaşmak istemediler.1960 Cumhuriyeti de bu yüzden yıkılmadı mı?” diye sordu.

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Hasipoğlu
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