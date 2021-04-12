Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler

"Hasipoğlu da tıpkı Cumhurbaşkanı gibi hayal aleminde"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiçeği burnunda UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da tıpkı Cumhurbaşkanı Sayın Tatar gibi hayal aleminde yaşıyor" dedi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:45
43 Okunma
"Hasipoğlu da tıpkı Cumhurbaşkanı gibi hayal aleminde"

İşte Sorakın'ın paylaşımı: 

"Çiçeği burnunda UBP genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da tıpkı Cumhurbaşkanı Sn Tatar gibi hayal aleminde yaşıyor. Sn Hasipoğlu “bütün ilgili çevrelerin egemen eşitlik temelinde iki devlete dayalı bir çözüm şeklinin tartışılmasını kabul ettiklerini ve Sn Tatar’ın da bu modeli ilk kez masaya koymaya hazırlandığını” söylüyor. Sn Hasipoğlu, bütün ilgili çevrelerin kapsamlı çözümden bahsederken neyi ifade ettiklerini ya anlamıyor ya da görmek istemiyor. Gayrı Resmi Cenevre toplantısı müzakere zemini oluşturma toplantısıdır. Bu toplantıda siz farklı fikirlerinizi masaya koyabilirsiniz, ancak kabul edilmesi bir yana tartışılmasını bile sağlayamazsınız. Bu tavırla kapsamlı çözüm müzakerelerinin önünü tıkayacağınızı, Kıbrıs Türk halkını maceraya ve bilenmezliğe sürükleyeceğinizi düşünemiyorsunuz. Tek arzunuz statükonun devamını sağlamaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz. En gerçekçi çözüm iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitlik temelinde federal çözümdür. Sizi Kıbrıs Türk halkının geleceği ile oynamamaya, gerçekleri görmeye ve hayal aleminden çıkmaya davet ediyorum."

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Sorakın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BTMK, tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldı
BTMK, tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı.
Üstel: "Kapatma gibi bir düşüncemiz yok"
Üstel: "Kapatma gibi bir düşüncemiz yok"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim