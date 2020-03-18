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Hastan : "Hayatın değerinimi kaybettik?"

Dünya nerdeyse durdu ve bir anda hayatımızı yeniden düşünme, yeni taraflarımızı keşfetme, zor kararlar alma ve korkularımızla başa çıkma fırsatına zorunlu kalıyoruz...

18 Mart 2020 Çarşamba 14:56
1335 Okunma
Hastan : "Hayatın değerinimi kaybettik?"

Dünya nerdeyse durdu ve bir anda hayatımızı yeniden düşünme, yeni taraflarımızı keşfetme, zor kararlar alma ve korkularımızla başa çıkma fırsatına zorunlu kalıyoruz...


Bir anda, uzun zamandır hafife aldığımız şeyler önemli hale geldi: İnsanlara fiziksel yakınlık, sosyal bağlantılarımız, özgürce hareket etme ayrıcalığımız, seyahat, kaygısız yaşam, finansal güvenlik ve normalliği özlüyoruz...


Her şeyin alt üst olmasının bir sebebi var mı?


Bizim korumamız gereken doğanın yardım çığlığı mı bu?

Hayatın değerini mi kaybettik?


Hayatımızın önemini bir kez daha hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor mu? Bu istisnai durumda birbirimizi daha iyi tanımak ve biraz "daha iyi" olmamız, önceliklerimizi tekrar gözden geçirmemiz ve dikkate almamız için bir fırsat bu...


Sevgimizle insanlarımızı karşılamak ve duyarlı bir şekilde, kendi isteklerimizi bir kenara koymak için de doğru zaman...

EGOİZM yerine SEVGİ yaymaya hazırsanız, bu kelimeleri tüm dünyaya gönderin ve herkese sevginizi ve ilginizi bulaştırın...

Sağlıklı kalmanız dileğiyle

Melisa Hastan

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Melisa Hastan
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Bir okur 2020-03-18 16:17:53

Siz isim benzerlerimi var acaba sen3ler önce trafik kazası katliamına adı karismakla...

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