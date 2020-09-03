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Hastası pozitif, vekil doktor ev karantinasında

Muayene ettiği hastası pozitif çıkan Doktor Milletvekili Hasan Topal kendisini izole etti.Kaynak: Hastası pozitif, vekil doktor ev karantinasında

03 Eylül 2020 Perşembe 11:46
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Hastası pozitif, vekil doktor ev karantinasında

Muayene ettiği hastası pozitif çıkan Doktor Milletvekili Hasan Topal kendisini izole etti.

Halkın Partisi Milletvekili Doktor Hasan Topal’ın kliniğine giden ve muayene ettiği bir hastanın coronavirüs testinin pozitif çıkması ile kendi önlemini alma gereği duydu, ev karantinasına girdi.

Vadili köyünde ‘boğaz enfeksiyonu’ şikâyeti ile kliniğine giden hastaya yapılan PCR testin pozitif çıkması üzerine önlem amaçlı kendisini eve kapatan Hasan Topal Yenidüzen Gazetesi'ne bilgi verdi.

Kliniğine başvuran hastalarını özellikle bu süreçte maskeli her türlü önlemi alarak muayene ettiğini ifade eden Doktor Topal, hastasının pozitif çıktıktan sonra ertesi gün kendini evinde izole ettiğini COVID-19 testinin ise negatif çıktığını söyledi.

Hekimlerin yapması gereken en doğru yöntemin ‘izole’ olduğunu ifade eden Topal, “Mart ayında da Mesarya bölgesinde 3 hastamda aynı şekilde vaka tespiti sonrası kendimi evimde izole ettim. Testimi yaptırdım en az bir hafta on gün izole şart. Bu süreçte semptomlar zaten kendini gösterir. Hiçbir şekilde muayenelerimi maskesiz ve önlüksüz yapmıyorum.”

Salgının ülkede ortaya çıkması ile herkesin kendini koruması gerektiğinin altını çizen Hasan Topal, “Hekim olarak bu hastalıkta saptadığım tat ve koku hücrelerinde tahribat oluyor. Hastam bana başvurduğunda sadece boğaz ağrısı vardı, ateşi yoktu 24 saat sonra semptomlar belirince test yaptı ve pozitif çıktı. Artık tedbirler daha da sıkı olmalı, bu işin şakası yok. Bu vaka son olmayacak, hem kendimiz hem de yakınlarımız için tedbirleri ciddiye almalıyız” dedi.

KAYNAK : YENİDÜZEN

Anahtar Kelimeler:
Hasan Topal
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