Hava Durumu / 25 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Ocak Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13-18 derece dolaylarında seyredecek.
Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor.