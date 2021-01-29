Hava Durumu / 29 Ocak 2021

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ocak Cuma günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette , zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bugün hava, parçalı bulutlu,öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 10-15 derece dolaylarında seyredecek.
Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 14 derece olması bekleniyor.