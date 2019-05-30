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Havada yine toz kirliliği var

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:26
Havada yine toz kirliliği var
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Havada yine toz kirliliği var.. Hava kirliliği yarına kadar sürecek. Bu arada hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseleceği açıklandı.

Meteoroloji Dairesi, yarın kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.

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Daireden yapılan açıklamada, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yarattığı bildirilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Bu arada, hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, hava bugünden itibaren 5 Haziran’a kadar genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37 – 40 ºC, sahillerde 28 – 31 ºC dolaylarında seyredecek. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Toz Kirliliği
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