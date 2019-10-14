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Havalar nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:38
Havalar nasıl olacak?

Bugün KKTC’de en düşük sıcaklığın Alevkayası’nda 29 derece, en yüksek sıcaklığın ise Güzelyurt’ta 36 derece olacağı tahmin ediliyor.

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın parçalı olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 29-36 derece dolaylarında seyredecek.

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Anahtar Kelimeler:
Havalar
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